СМИ: «Торино» не будет выкупать Миранчука у «Аталанты» и Влашича у «Вест Хэма»

«Торино» не планирует выкупать трансферы российского полузащитника Алексея Миранчука и бывшего игрока ЦСКА, хорвата Николы Влашича.

По информации La Repubblica, футболисты вернутся в расположение своих команд по окончании текущего сезона. Добавим, что стоимость россиянина составляет 13 миллионов евро, а хорвата - на два миллиона евро больше.

Миранчук провел 23 матча в составе туринцев в нынешнем первенстве итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Влашич 27 раз выходил на поле и забил четыре мяча, также четырежды ассистировав партнерам.