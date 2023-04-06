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СМИ: «Торино» не будет выкупать Миранчука у «Аталанты» и Влашича у «Вест Хэма»

Оба футболиста вышли на ведущие роли в составе туринцев.
06 апреля 2023 11:03
автор: Александр Шульгин

«Торино» не планирует выкупать трансферы российского полузащитника Алексея Миранчука и бывшего игрока ЦСКА, хорвата Николы Влашича.

По информации La Repubblica, футболисты вернутся в расположение своих команд по окончании текущего сезона. Добавим, что стоимость россиянина составляет 13 миллионов евро, а хорвата - на два миллиона евро больше.

Миранчук провел 23 матча в составе туринцев в нынешнем первенстве итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Влашич 27 раз выходил на поле и забил четыре мяча, также четырежды ассистировав партнерам.

источник: La Repubblica
СМИ: «Торино» не будет выкупать Миранчука у «Аталанты» и Влашича у «Вест Хэма»
Оба футболиста вышли на ведущие роли в составе туринцев.
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