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Экс-футболист «Зенита» перед матчем с «Локо»: Дзюбу знают досконально, методы борьбы с ним известны

Встреча состоистя 9 апреля.
06 апреля 2023 11:32
автор: Артур Гичунцев

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак выразил мнение, что присутствие Артема Дзюбы не поможет «Локомотиву» обыграть «Зенит» в матче 22-го тура РПЛ.

«Дзюбу знают досконально, методы борьбы с ним известны, неудержимых, кроме Роналду и Месси, нет. Ну забьет Дзюба один мяч, а «Зенит» ответит тремя. Вот и все противостояние», – заявил Спивак порталу Bobsoccer.ru.

Напомним, 34-летний Дзюба выступал за питерцев с 2015 по 2022 год.

Что касается матча «Локо» – «Зенит», то он состоится 9 апреля и пройдет в Москве. Начало встречи – 20.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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