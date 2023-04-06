Анчелотти дал футболистам «Реала» выходной после разгрома «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объявил своим футболистам выходной день после крупной победы над «Барселоной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

В соцсетях «сливочных» появилось видео из победной раздевалки «галактикос», на котором слышно соответствующее заявление наставника.

Напомним, встреча в столице Каталонии завершилась со счетом 4:0 в пользу сливочных. В составе гостей хет-трик оформил нападающий Карим Бензема (50-я, 58-я и 81-я минуты), один гол на счету форварда Винисиуса Жуниора (45+1).

Первый полуфинальный матч футбольных клубов закончился победой «Барселоны» со счетом 1:0.

Таким образом, «Реал» выходит в финал Кубка Испании, где сыграет с «Осасуной».