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Анчелотти дал футболистам «Реала» выходной после разгрома «Барселоны»

Мадридцы вышли в финал Кубка Испании.
06 апреля 2023 11:51
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объявил своим футболистам выходной день после крупной победы над «Барселоной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

В соцсетях «сливочных» появилось видео из победной раздевалки «галактикос», на котором слышно соответствующее заявление наставника.

Напомним, встреча в столице Каталонии завершилась со счетом 4:0 в пользу сливочных. В составе гостей хет-трик оформил нападающий Карим Бензема (50-я, 58-я и 81-я минуты), один гол на счету форварда Винисиуса Жуниора (45+1).

Первый полуфинальный матч футбольных клубов закончился победой «Барселоны» со счетом 1:0.

Таким образом, «Реал» выходит в финал Кубка Испании, где сыграет с «Осасуной».

источник: ФК «Реал»
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