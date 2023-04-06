Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 37-м месте

ФИФА представила новый рейтинг мужских национальных команд от 6 апреля 2023 года.

Теперь его возглавляет сборная Аргентины (1940, 93 очка), которая до этого занимала вторую позицию. На нее поднялась сборная Франции (1838,45), а бывший лидер рейтинга Бразилия (1834,21) опустилась на третью строчку.

На этом изменения в топ-10 заканчиваются. Что касается сборной России, то она с 1495,53 очка продолжает занимать 37-е место.

РЕЙТИНГ ФИФА от 6 апреля 2023 года.

1 (предыдущее место - 2). Аргентина - 1840,93 очка;

2 (3). Франция - 1838,45;

3 (1). Бразилия - 1834,21;

4 (4). Бельгия - 1792,53;

5 (5). Англия - 1792,43;

6 (6). Нидерланды - 1731,23;

7 (7). Хорватия - 1730,02;

8 (8). Италия - 1713,66;

9 (9). Португалия - 1707,22;

10 (10). Испания - 1682,85...

37 (37). Россия - 1495,53...