Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 37-м месте

ФИФА представила новый рейтинг мужских национальных команд от 6 апреля 2023 года.
Теперь его возглавляет сборная Аргентины (1940, 93 очка), которая до этого занимала вторую позицию. На нее поднялась сборная Франции (1838,45), а бывший лидер рейтинга Бразилия (1834,21) опустилась на третью строчку.
На этом изменения в топ-10 заканчиваются. Что касается сборной России, то она с 1495,53 очка продолжает занимать 37-е место.
РЕЙТИНГ ФИФА от 6 апреля 2023 года.
1 (предыдущее место - 2). Аргентина - 1840,93 очка;
2 (3). Франция - 1838,45;
3 (1). Бразилия - 1834,21;
4 (4). Бельгия - 1792,53;
5 (5). Англия - 1792,43;
6 (6). Нидерланды - 1731,23;
7 (7). Хорватия - 1730,02;
8 (8). Италия - 1713,66;
9 (9). Португалия - 1707,22;
10 (10). Испания - 1682,85...
37 (37). Россия - 1495,53...