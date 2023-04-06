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Защитник «Сочи» Сиссако: Не собираюсь покидать ни команду, ни Россию

Малийский защитник заявил, что готов и далее проявлять себя на поле.
06 апреля 2023 14:14
автор: Александр Евграфов

Малийский защитник «Сочи» Мусса Сиссако заявил, что не намерен покидать ни свою команду, ни уезжать из России в ближайшее время.

«Я отлично чувствую себя в России и «Сочи». Все хорошо. Да, у меня мало игрового времени за клуб, но я должен усерднее работать и использовать свои шансы. Не собираюсь покидать команду и Россию. Для меня важно играть в основном составе и ждать момента, чтобы проявить себя на поле», - приводит слова Сиссако Sport24.ru.

В этом сезоне Сиссако сыграл в семи матчах чемпионата России, на его счету один забитый мяч.

После 21 тура серебряный призер прошлого чемпионата «Сочи» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: Sport24.ru
Защитник «Сочи» Сиссако: Не собираюсь покидать ни команду, ни Россию
Малийский защитник заявил, что готов и далее проявлять себя на поле.
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