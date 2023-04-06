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Врач футбольной команды «Енисей» спас жизнь пассажиру во время перелета

Команда летела в Санкт-Петербург.
06 апреля 2023 14:35
автор: Александр Евграфов

Врач футбольной команды «Енисей» Владимир Фомин спас жизнь одной из пассажирок во время перелета команды. Об этом рассказала замдиректора по развитию команды Оксана Пшеницкая в своих соцсетях, на который ссылается портал «Новости Красноярского края».

25 марта футболисты летели из Красноярска в Санкт-Петербург и одной из пассажирок стало плохо. Фомин оказал ей первую помощь и три часа находился рядом, пока борт не приземлился в Пулково. Сам Фомин ничего никому не рассказал о происшествии на борту.

О случившемся стало известно после того, как авиакомпания NordStar выразила благодарность медику и передала официальное письмо руководству клуба.

Источник отметил, что неожиданные приступы в самолетах у вроде бы здоровых людей – довольно частое происшествие, и помощь врача в этих случаях может стать спасением.

Команда «Енисей» играет в Первой лиге российского футбола.

источник: «Советский спорт»
Врач футбольной команды «Енисей» спас жизнь пассажиру во время перелета
Команда летела в Санкт-Петербург.
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