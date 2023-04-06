Врач футбольной команды «Енисей» спас жизнь пассажиру во время перелета

Врач футбольной команды «Енисей» Владимир Фомин спас жизнь одной из пассажирок во время перелета команды. Об этом рассказала замдиректора по развитию команды Оксана Пшеницкая в своих соцсетях, на который ссылается портал «Новости Красноярского края».

25 марта футболисты летели из Красноярска в Санкт-Петербург и одной из пассажирок стало плохо. Фомин оказал ей первую помощь и три часа находился рядом, пока борт не приземлился в Пулково. Сам Фомин ничего никому не рассказал о происшествии на борту.

О случившемся стало известно после того, как авиакомпания NordStar выразила благодарность медику и передала официальное письмо руководству клуба.

Источник отметил, что неожиданные приступы в самолетах у вроде бы здоровых людей – довольно частое происшествие, и помощь врача в этих случаях может стать спасением.

Команда «Енисей» играет в Первой лиге российского футбола.