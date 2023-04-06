Моуринью предложили 120 млн евро за два года работы в Саудовской Аравии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, португальский специалист получил предложение из Саудовской Аравии, оцениваемое в 120 млн евро за два года работы, если он согласится возглавить либо сборную страны, либо клуб «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду.

Ранее федерация футбола Саудовской Аравии приняла отставку главного тренера сборной Эрве Ренара, который возглавил женскую национальную команду Франции.

Если Моуринью согласится, то он станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола.