Лэмпард назначен исполняющим обязанности главного тренера «Челси»

Бывший футболист и капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен исполняющим обязанности главного тренера, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Лэмпард сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля. Ранее 44-летний специалист уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. До этого Лэмпард тренировал «Дерби Каунти», а последним местом работы специалиста был «Эвертон», руководство которого расторгло контракт с Лэмпардом в январе 2023 года.

В руководстве «Челси» отмечают, что назначение временное и рассчитано до конца сезона.

После 29 игр у «Челси» 39 очков, команда занимает 11-е место в английской премьер-лиге.