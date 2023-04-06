КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Абаскаля на 60 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал РФС.

Причиной штрафа стали неподобающие высказывания на пресс-конференции после игры 21-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом».

После игры с грозненцами Абаскаль очень эмоционально охарактеризовал работу судей, а также отметил, что вратарь соперников Георги Шелия умышленно затягивал игру. Матч закончился нулевой ничьей.