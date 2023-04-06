КДК РФС не стал применять к капитану «Ростова» Глебову дополнительную дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к капитану «Ростова» Даниилу Глебову, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Глебов в матче с «Торпедо» получил прямую красную карточку на 42-й минуте за грубое нарушение против полузащитника автозаводцев Ивана Енина.

По его словам, комитет разобрался в ситуации, убедился, что травмы игроку нанесено не было, а стороны считают этот момент игровым. Таким образом, к Глебову не будет применена дополнительная дисквалификация, кроме пропуска матча 22-го тура с «Оренбургом».

В игре 21-го тура «Ростов» победил «Торпедо» со счетом 2:1.