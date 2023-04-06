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КДК РФС не стал применять к капитану «Ростова» Глебову дополнительную дисквалификацию

Игрок пропустит только один матч за полученную прямую красную карточку.
06 апреля 2023 15:51
автор: Александр Евграфов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к капитану «Ростова» Даниилу Глебову, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Глебов в матче с «Торпедо» получил прямую красную карточку на 42-й минуте за грубое нарушение против полузащитника автозаводцев Ивана Енина.

По его словам, комитет разобрался в ситуации, убедился, что травмы игроку нанесено не было, а стороны считают этот момент игровым. Таким образом, к Глебову не будет применена дополнительная дисквалификация, кроме пропуска матча 22-го тура с «Оренбургом».

В игре 21-го тура «Ростов» победил «Торпедо» со счетом 2:1.

источник: «Советский спорт»
КДК РФС не стал применять к капитану «Ростова» Глебову дополнительную дисквалификацию
Игрок пропустит только один матч за полученную прямую красную карточку.
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