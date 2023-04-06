Руководство «Челси» поддержит Лэмпарда в работе, но продолжит поиск главного тренера

Тодд Боули и Бедад Эгбали будучи совладельцами «Челси» поддержали Фрэнка Лэмпарда после его назначения исполняющим обязанности главного тренера клуба. Тем не менее, в руководстве отмечают, что поиск главного тренера все равно продолжается.

«Мы рады вновь приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы АПЛ и легенда нашей команды. Мы продолжаем тщательный процесс поиска постоянного главного тренера, и хотим дать клубу и нашим болельщикам четкий план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим обеспечить все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, чтобы довести нас до финиша

В субботу у нас будет важная игра против «Вулверхэмптона», а затем мы сосредоточимся на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в Мадриде. Мы все собираемся оказать Фрэнку нашу полную поддержку, поскольку стремимся добиться наилучшего результата во всех оставшихся матчах», – говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте команды.

Ранее «Челси» объявил о подписании с Лэмпардом контракта до конца текущего сезона. Бывший капитан «Челси» сменит на этом посту Бруно Салтора, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Грэма Поттера, уволенного 2 апреля.