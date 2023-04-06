Тренеры «Зенита» и «Краснодара» оштрафованы, «Уфы» и «КАМАЗа» – дисквалифицированы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его помощник Анатолий Тимощук оштрафованы Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 10 тысяч рублей каждый, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заплатит 20 тысяч рублей, а главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов – 30 тысяч. Все тренеры клубов Российской премьер-лиги оштрафованы за выходы за пределы технических зон. Разная сумма штрафа зависит от того, что у виновников это уже не первое нарушение.

Главный тренер «КАМАЗа» Владимир Клонцак дисквалифицирован на три матча, один из которых условно за нецензурные выражения в адрес судьи в игре против владикавказской «Алании». Специалист также заплатит штраф в 100 тысяч рублей.

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков в первом же матче после отбытия двухматчевой дисквалификации получил красную карточку за умышленный удар по бутылке с водой на поле и пропустит две следующие игры своей команды.