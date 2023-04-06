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Валерий Овчинников: Если у Дзюбы не пропадет запал, Кержакова он обгонит

В данный момент Дзюба забил 223 гола в официальных матчах за всю карьеру.
06 апреля 2023 16:34
автор: Юрий Волохов

Известный футбольный тренер и функционер Валерий Овчинников заявил, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба способен обогнать Александра Кержакова по голам за карьеру.

Напомним, что в недавнем матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (4:0) игрок железнодорожников оформил дубль.

– Мужик завелся, дай бог, чтоб запал не пропал, тогда он Кержакова обойдет.

– Запал у него точно не пропадет…

– Болельщикам нравится, когда такие заряженные футболисты выходят на поле. Интересно, в сборную его теперь пригласят?

– Дзюбе один мяч остался, чтоб обогнать того же Кержакова по голам за сборную. Но Карпин пока не приглашает Артема.

– Посмотрим, может, пригласит.

Отметим, что по общему количеству мячей в официальных матчах Дзюба достиг отметки в 223 гола. У Кержакова – 233. При этом оба игрока забили по 30 мячей в составе сборной России.

источник: «Советский спорт»
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