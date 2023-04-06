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«Мне было легко согласиться, это моя команда». Лэмпард о назначении главным тренером «Челси»

Лэмпард был капитаном «синих», а с 2019 по 2021 год тренировал команду.
06 апреля 2023 16:37
автор: Александр Евграфов

Фрэнк Лэмпард заявил, что ему было легко согласиться на назначение в «Челси», пусть даже и временным главным тренером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Я сделаю все возможное, а потом посмотрим, что будет. Я очень волнуюсь, в команде много талантливых игроков. Мне было легко согласиться на это предложение, ведь это моя команда», - цитирует Лэмпарда Романо.

Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» будучи игроком, был капитаном «синих», а с 2019 по 2021 год тренировал «Челси».

Ранее руководство команды объявило о подписании контракта с Лэмпардом до конца текущего сезона, при этом отметив, что продолжит поиски нового главного тренера. Лэмпард сменил на этом посту Бруно Салтора, который исполнял обязанности главного тренера один матч после отставки Грэма Поттера, уволенного 2 апреля.

После 29 игр у «Челси» 39 очков, команда занимает 11-е место в английской премьер-лиге.

источник: «Советский спорт»
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