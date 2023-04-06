«Мы не Килиан Сен-Жермен». Мбаппе раскритиковал рекламный ролик клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе раскритиковал рекламный ролик клуба, посвященный продлению абонементов на следующий сезон.

В нем он оказался единственным героем, который дает интервью, а между его словами показываются видео его голов. В ролике, отправленном болельщикам «ПСЖ», не появляются партнеры Мбаппе по нападению аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.

«Мне не сказали о цели интервью, все выглядело как обычное маркетинговое интервью. Я не согласен с видео. Я борюсь за индивидуальные права на образ. «ПСЖ» - это большой клуб и огромная семья, и это точно не «Килиан Сен-Жермен», - говорится в сообщении Мбаппе, опубликованном в сториз в соцсетях.

Контракт Мбаппе с действующими чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2024/25. В составе парижан четырежды завоевывал чемпионский титул Франции.