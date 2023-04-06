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«Миранчук играет как Промес, а в Европе платят за стабильность». Червиченко – об игре Алексея

Бывший президент московского «Спартака» прокомментировал возможное будущее россиянина в Серии А.
06 апреля 2023 16:52
автор: Александр Евграфов

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку не хватает стабильности в выступлениях.

«13 миллионов — это многовато. «Торино» не самый богатый клуб. «Аталанта» отдаст его в аренду в другой клуб. Может, опять в «Торино» уйдёт. Миранчук иногда тянет на уровень середняка Серии А, а иногда нет. Он, как Промес, то играет, то отдыхает. Долгоиграющего качества нет. В Европе платят в основном за стабильность», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Торино» не захотел выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 млн евро. В руководстве «Торино» эти слухи опровергли, отметив, что будущее российского футболиста будет определено в июне.

источник: Чемпионат.com
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