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Нападающий «Баварии» Шупо-Мотинг может пропустить матч с «Фрайбургом»

Футболист пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем.
06 апреля 2023 17:03
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг может пропустить матч 27-го тура бундеслиги против «Фрайбурга», сообщает Bild.

Из-за проблем со здоровьем камерунец пропустил тренировку команды. Ранее он пропустил тренировки перед матчем Кубка Германии из-за полученного ушиба, а до этого был вынужден отсутствовать из-за болей в спине.

В нынешнем сезоне Шупо-Мотинг сыграл за «Баварию» 28 матчей во всех турнирах, стал автором 17 голов и четырех голевых передач.

После 26 туров «Бавария» набрала 55 очков и лидирует в чемпионате Германии, опережая на два очка дортмундскую «Боруссию». В матче 27-го тура 8 апреля мюнхенцы сыграют в гостях с «Фрайбургом», занимающим четвертое место в турнирной таблице с 47 очками.

источник: Bild
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