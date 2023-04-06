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Футбольная ассоциация Англии открыла дело против игроков «Ливерпуля»

Причиной стало неспортивное поведение футболистов против судьи матча с «Манчестер Сити».
06 апреля 2023 17:13
автор: Александр Евграфов

Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дисциплинарное дело против «Ливерпуля» по причине неспортивного поведения футболистов в отношении судьи Саймона Хупера, сообщается в социальных сетях пресс-службы организации.

На 34-й минуте матча 29-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Сити» игроки «Ливерпуля» окружили главного судью Хупера, затеяв спор из-за вынесенного арбитром решения.

«Ливерпуль не обеспечил дисциплинированное поведение своих игроков. У клуба есть время до 12 апреля, чтобы ответить по сути дела», - говорится в заявлении FA.

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4. У мерсисайдцев 43 очка, команда занимает 8-е место в чемпионате Англии. В матче 30-го тура 9 апреля «Ливерпуль» примет лидера первенство – «Арсенал».

источник: «Советский спорт»
Футбольная ассоциация Англии открыла дело против игроков «Ливерпуля»
Причиной стало неспортивное поведение футболистов против судьи матча с «Манчестер Сити».
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