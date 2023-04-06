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«ПСЖ» намерен приобрести молодых французских футболистов

Клуб хочет обеспечить преемственность поколений и стабильное выступление.
06 апреля 2023 18:13
автор: Александр Евграфов

Трансферная политика «Пари Сен-Жермен» на следующий сезон будет сосредоточена на приобретении молодых французских футболистов, сообщает Le Parisien со ссылкой на советника команды Луиша Кампуша.

По данным источника, это сделано для того, чтобы облегчить интеграцию новых футболистов в игровой процесс и обеспечить преемственность поколений, создавая необходимый кадровый резерв.

Среди рассматриваемых кандидатур нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани, а также полузащитники «Ниццы» и «Монако» Кефрен Тюрам и Юссуф Фофана соответственно.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» выставило игрокам ультиматум. Согласно ему те футболисты, кто не проявит себя до конца сезона, будут выставлены на трансфер.

После 29 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 66 очками, опережая на 6 очков «Ланс» и «Марсель». Ранее команда прекратила борьбу в Лиге чемпионов, проиграв в 1/8 финала оба матча мюнхенской «Баварии».

источник: Le Parisien
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