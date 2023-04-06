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Руководство Футбольного союза Киргизии надеется, что сборная России примет участие в турнире CAFA

Азиатский турнир запланирован на лето 2023 года.
06 апреля 2023 18:14
автор: Глеб Шевяков

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев выразил надежду, что сборная России сыграет на турнире, организованном Центрально-Азиатской футбольной ассоциацией.

«Безусловно, мы хотим видеть сборную России на турнире CAFA. Эта команда обладает высокой значимостью, не только в европейском футболе, но также во всем мире», — приводит слова Букуева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что по заявлениям пресс-секретаря Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева, российская национальная команда примет участие в первом турнире CAFA.

Добавим, что первый в истории чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии планируется провести с 9 по 21 июня 2023 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Руководство Футбольного союза Киргизии надеется, что сборная России примет участие в турнире CAFA
Азиатский турнир запланирован на лето 2023 года.
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