Руководство Футбольного союза Киргизии надеется, что сборная России примет участие в турнире CAFA

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев выразил надежду, что сборная России сыграет на турнире, организованном Центрально-Азиатской футбольной ассоциацией.

«Безусловно, мы хотим видеть сборную России на турнире CAFA. Эта команда обладает высокой значимостью, не только в европейском футболе, но также во всем мире», — приводит слова Букуева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что по заявлениям пресс-секретаря Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева, российская национальная команда примет участие в первом турнире CAFA.

Добавим, что первый в истории чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии планируется провести с 9 по 21 июня 2023 года.