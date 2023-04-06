Капитан «Спартака» Джикия не сыграет с «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не примет участие в матче 22-го тура чемпионата России с «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, игрок красно-белых по-прежнему восстанавливается от повреждения бедра, полученного в марте в игре против «Оренбурга» (0:2). Ранее клубная-пресс-служба москвичей сообщила о том, что 29-летний футболист сборной России пропустит из-за травмы около трех недель.

Напомним, что очная встреча «Спартака» и «Динамо» пройдет в субботу, 8 апреля. Московское дерби начнется в 19:30 по московскому времени на «Открытии Арене».