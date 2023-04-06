Невилл считает, что победа над «Ливерпулем» принесет «Арсеналу» титул АПЛ 

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением по поводу возможного победителя в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, что если «Арсенал» победит «Ливерпуль» в гостевом матче, то они практически гарантируют себе трофей, потому что эта победа придаст им невероятную уверенность. В случае проигрыша, в чемпионате возродится интрига. Вспоминая слова Фергюсона про то, что победа над «Ливерпулем» в текущий момент сезона позволит вам выиграть лигу, понимаешь, что он был прав в большинстве таких случаев», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Матч 30-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 9 апреля.

Добавим, что в настоящее время «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 72 очка после 29 матчей. На втором месте располагается «Манчестер Сити», отставая от лондонской команды на восемь очков и имея одну игру в запасе.