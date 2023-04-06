ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Болельщикам «Ювентуса», оскорблявшим Лукаку, грозит пожизненный запрет на посещение матчей

Туринский клуб намерен идентифицировать тех, кто скандировал расистские лозунги.
06 апреля 2023 18:55
автор: Александр Евграфов

«Ювентус» планирует идентифицировать фанатов, скандировавших расистские оскорбления в адрес бельгийского нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел во время первого полуфинального матча Кубка Италии в Турине. Фанаты «Ювентуса» в момент исполнения пенальти соперником, начали оскорблять Лукаку, скандируя расистские лозунги.

Представители «Ювентуса» обратились в туринскую полицию с просьбой установить личности злоумышленников. Для этого будут использованы записи со 115 камер наблюдения, которые установлены по периметру «Альянц Стэдиум».

По данным источника, клуб намерен добиваться для виновных пожизненного запрета на посещение матчей.

Первый полуфинальный кубковый матч завершился ничьей — 1:1, Ромелу Лукаку отметился забитым мячом с пенальти. Ответная игра состоится в Милане 26 апреля.

источник: La Gazzetta dello Sport
Три игрока дисквалифицированы по итогам полуфинального матча Кубка Италии «Ювентус» - «Интер» 
Первый матч полуфинала турнира закончился вничью.
06.04.2023 19:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Болельщикам «Ювентуса», оскорблявшим Лукаку, грозит пожизненный запрет на посещение матчей
Туринский клуб намерен идентифицировать тех, кто скандировал расистские лозунги.
06.04.2023 18:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Невилл считает, что победа над «Ливерпулем» принесет «Арсеналу» титул АПЛ 
По мнению спортивного комментатора, в случае победы «канониры» обретут чемпионскую уверенность.
06.04.2023 18:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ротен – об игре Месси: Он на выходных ездит в Барселону, мы разочарованы его вкладом в «ПСЖ»
Бывший игрок парижан прокомментировал игру аргентинца и его возможный переход.
06.04.2023 18:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Капитан «Спартака» Джикия не сыграет с «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
Капитан «Спартака» Джикия не сыграет с «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
В настоящий момент защитник красно-белых проходит восстановление после травмы. 
06.04.2023 18:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Руководство Футбольного союза Киргизии надеется, что сборная России примет участие в турнире CAFA
Азиатский турнир запланирован на лето 2023 года.
06.04.2023 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» намерен приобрести молодых французских футболистов
Клуб хочет обеспечить преемственность поколений и стабильное выступление.
06.04.2023 18:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
Футбольная ассоциация Англии открыла дело против игроков «Ливерпуля»
Причиной стало неспортивное поведение футболистов против судьи матча с «Манчестер Сити».
06.04.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Баварии» Шупо-Мотинг может пропустить матч с «Фрайбургом»
Футболист пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем.
06.04.2023 17:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика