Болельщикам «Ювентуса», оскорблявшим Лукаку, грозит пожизненный запрет на посещение матчей

«Ювентус» планирует идентифицировать фанатов, скандировавших расистские оскорбления в адрес бельгийского нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел во время первого полуфинального матча Кубка Италии в Турине. Фанаты «Ювентуса» в момент исполнения пенальти соперником, начали оскорблять Лукаку, скандируя расистские лозунги.

Представители «Ювентуса» обратились в туринскую полицию с просьбой установить личности злоумышленников. Для этого будут использованы записи со 115 камер наблюдения, которые установлены по периметру «Альянц Стэдиум».

По данным источника, клуб намерен добиваться для виновных пожизненного запрета на посещение матчей.

Первый полуфинальный кубковый матч завершился ничьей — 1:1, Ромелу Лукаку отметился забитым мячом с пенальти. Ответная игра состоится в Милане 26 апреля.