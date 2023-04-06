Три игрока дисквалифицированы по итогам полуфинального матча Кубка Италии «Ювентус» - «Интер» 

Стали известны имена трех дисквалифицированных футболистов после завершения первого матча 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером».

Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Сообщается, что защитник туринской команды Хуан Куадрадо был отстранен на три матча в наказание за драку с вратарем «нерадзурри» Самиром Хандановичем и выплатит штраф в размере десяти тысячи евро. Словенский голкипер оштрафован на такую же сумму и пропустит одну игру. Кроме того, форвард миланской команды Ромелу Лукару также дисквалифицирован на один матч из-за неспортивного поведения.

Сообщается, что следующий матч «бьянконери» проведут без поддержки фанатской трибуны.

Добавим, что ответная полуфинальная игра между «Ювентусом» и «Интером» пройдет 26 апреля в Милане.