«ПСЖ» удалил рекламный ролик после критики Мбаппе

Футбольный клуб «ПСЖ» удалил рекламный ролик на официальном клубном YouTube-канале после критики нападающего команды Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.

Ролик призывал болельщиков продлить абонементы на следующий сезон. Он содержал интервью Мбаппе и видеоряд с его голами.

После выхода ролика его раскритиковал сам Мбаппе за отсутствие кадров с голами Месси и Неймара.

«Мне не сказали о цели интервью, все выглядело как обычное маркетинговое интервью. Я не согласен с видео. Я борюсь за индивидуальные права на образ. «ПСЖ» - это большой клуб и огромная семья, и это точно не «Килиан Сен-Жермен», - говорится в сообщении Мбаппе, опубликованном в сториз в соцсетях.