Зейтуллаев считает, что «Торино» не готов платить за Миранчука 13 миллионов евро 

Бывший полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев поделился мнением о нежелании «Торино» выкупать хавбека команды Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Стратегия клуба не рассчитана на трату таких больших сумм. Конечно, если в руководстве посчитают, что Алексей необходим команде, они могут найти 13 миллионов. Однако, обычно, они тратят около пяти, семи миллионов. Цена за Миранчука слишком высока для них, хоть он и стоит этих денег», – приводит слова Зейтуллаева «РБ Спорт».

Добавим, что Миранчук был арендован «Торино» у «Аталанты» в начале нынешнего сезона. За туринцев он отыграл 23 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.