«Работа спортивного блока «Динамо» провалена». Корнеев – о селекционной работе московского клуба

Футбольный функционер, заслуженный тренер России Игорь Корнеев раскритиковал работу спортивного блока «Динамо».

«Результат любого тренера зависит от игроков в его обойме. И здесь нужно отметить совершенно провальную работу спортивного блока «Динамо». Купленные иностранцы в разы ослабили команду. Некоторые русские игроки деградируют на глазах. Не знаю только ли причина в Йокановиче», — цитирует Корнеева «РБ-Спорт».

4 апреля «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир. В чемпионате России после 21 тура «Динамо» завоевало 35 очков и расположилось на пятой строчке турнирной таблицы.

В матче 22-го тура 8 апреля «Динамо» сыграет в гостях у «Спартака». Матч на Арене Открытие начнется в 19:30 по московскому времени.