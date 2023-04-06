Кричалки, адресованные Месси, в матче с «Реалом» были организованы по инициативе боссов «Барселоны»

Руководство «Барселоны» ответственно за организацию кричалок в честь бывшего форварда команды Лионеля Месси на «Камп Ноу» во время проведения ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» (0:4). Об этом сообщает El Chiringuito.

Как утверждает источник, представители сине-гранатовых организовали данную акцию с намерением вернуть 35-летнего нападающего «ПСЖ» в стан каталонского клуба. Сообщается, что в будущем со стороны испанского клуба могут быть организованы акции протеста против УЕФА и главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Напомним, что Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года на правах свободного агента и присоединился к «ПСЖ». Контракт аргентинского футболиста с парижанами истекает ближайшим летом.