Эриксен вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед» 

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен восстановился от травмы и тренируется с командой в общей группе. Об этом сообщает Goal.com

Сообщается, что 31-летний игрок «красных дьяволов» повредил лодыжку в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом», который состоялся 28 января. Таким образом, датчанин не появлялся на поле более двух месяцев.

Напомним, что Эриксен выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 31 матч, забил два гола и отдал девять результативных передач.