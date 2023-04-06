Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ван де Бек может вернуться в «Аякс» следующим летом

«Манчестер Юнайтед» планирует продать полузащитника команды Донни Ван де Бека в ближайшее время. Об этом сообщает Football Insider.

Как утверждает источник, в услугах 25-летнего игрока заинтересован его предыдущий клуб – «Аякс». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.

Добавим, что Ван де Бек присоединился к «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года, но так и не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел десять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до конца сезона-2024/2025.