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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ван де Бек может вернуться в «Аякс» следующим летом

В руководстве «красных дьяволов» окончательно разочаровались в нидерландском футболисте. 
06 апреля 2023 20:25
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Юнайтед» планирует продать полузащитника команды Донни Ван де Бека в ближайшее время. Об этом сообщает Football Insider.

Как утверждает источник, в услугах 25-летнего игрока заинтересован его предыдущий клуб – «Аякс». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.

Добавим, что Ван де Бек присоединился к «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года, но так и не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел десять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до конца сезона-2024/2025.

источник: Football Insider
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