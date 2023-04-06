Непомнящий назвал главного фаворита Кубка России

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает ЦСКА главным фаворитом Кубка России по футболу.

«Я думаю, что у ЦСКА большие шансы на победу в Кубке России. Армейцы подходят к тому моменту, когда их состав будет оптимальным. Придет в себя Дивеев - наладится игра в обороне, в средней линии есть большой выбор качественных игроков, да и в атаке есть кому сыграть. Поэтому ЦСКА - один из главных фаворитов Кубка», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, накануне ЦСКА в ответном полуфинальном поединке пути РПЛ обыграл «Крылья Советов» и вышел в финал, где сыграет с «Уралом».

Самарцы отправились в путь регионов, где составят компанию «Спартаку», «Акрону», «Краснодару» и «Ростову».