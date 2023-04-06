Камоцци считает, что «Спартак» незаслуженно проигнорировал день рождения Федуна 

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением по поводу того, что пресс-служба «Спартака» не поздравила своего бывшего президента Леонида Федуна с днем рождения.

«Непонятно, почему медиа «Спартака» никак не отреагировали на день рождения Леонида Федуна. Он не заслуживает того, чтобы его просто забыли», – приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Добавим, что Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 годы. В среду, 5 апреля, российскому бизнесмену исполнилось 67 лет.