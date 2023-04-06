«Мне все равно»: Писарский заявил, что ему безразлична критика в свой адрес

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский признался, что не обращает внимания на критику в свой адрес.

«Мне все равно, кто и что говорит про мою игру. Лучше Сычевой или Писарский? Вообще все равно. Я сейчас Писарский. К чему стремился в жизни, я уже добился - играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса, с низов», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в активе Писарского на данный момент 14 мячей в РПЛ, однако все они были забиты в первой части сезона, когда форвард выступал за «Оренбург».

Самарцы с 21 очком занимают 12-ю строчку в турнирной таблице после 21 тура.