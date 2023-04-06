Фанатскую трибуну «Ювентуса» закроют на один матчей из-за расистских оскорблений

Фанатская трибуна «Ювентуса» на стадионе в Турине будет закрыта на один матч. Такое решение было вынесено после инцидента с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку, сообщается на официальном сайте Серии А.

Инцидент произошел во вторник во время первого полуфинального матча между «Ювентусом» и «Интером», который завершился вничью 1:1. Во время исполнения пенальти Лукаку в компенсированное время второго тайма в его адрес со стороны болельщиков «Ювентуса» звучали расистские оскорбления.

Лукаку реализовал пенальти, сравняв счет, а затем жестом посоветовал болельщикам замолчать за что получил вторую желтую карточку и был удален.

Ранее сообщалось, что представители «Ювентуса» обратились в полицию с просьбой установить личности злоумышленников. Для этого будут использованы записи со 115 камер наблюдения, которые установлены по периметру «Альянц Стэдиум». По данным источника, клуб намерен добиваться для виновных пожизненного запрета на посещение матчей.