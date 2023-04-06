«Бавария» и «Барселона» претендуют на защитника «Байера» Джеффри Фримпонга

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг привлек внимание европейских топ-клубов. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По его данным, на игрока претендуют «Бавария» и «Барселона». Оба клуба уже вышли на связь с агентом футболиста, Джеффри Леммертом.

Отмечается, что мюнхенцы сделают предложение защитнику, если не выкупят у «Манчестер Сити» Жоау Канселу. У каталонцев же все зависит от финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что 22-летний Фримпонг интересен «МЮ». По данным СМИ, в его трансфере заинтересован главный тренер команды Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне Бундеслиги нидерландский футболист провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.