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Смородская посоветовала Миранчуку искать новый клуб

Будущее футболиста должно проясниться по окончании сезона.
06 апреля 2023 21:01
автор: Александр Шульгин

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, при каких обстоятельствах российскому полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку будет необходимо искать себе новый клуб.

«Все решает руководство «Торино»: есть деньги - покупают, нет денег - не покупают. И моё мнение абсолютно неизменно: Алексея Миранчука, к сожалению, постоянно преследуют травмы - он часто не может выйти на поле из-за повреждений. Ему не везет, и как с этим бороться - сложный вопрос.

Если «Торино» и «Аталанта» не смогут договориться по Миранчуку, то ему надо будет искать новый клуб», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, Миранчук выступает за туринцев на правах аренды. Футболист принадлежит «Аталанте».

В текущем сезоне он провел 23 матча, в которых забил четыре мяча. После 28 туров «Торино» занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

источник: Чемпионат.com
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