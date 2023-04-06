Смородская посоветовала Миранчуку искать новый клуб

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, при каких обстоятельствах российскому полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку будет необходимо искать себе новый клуб.

«Все решает руководство «Торино»: есть деньги - покупают, нет денег - не покупают. И моё мнение абсолютно неизменно: Алексея Миранчука, к сожалению, постоянно преследуют травмы - он часто не может выйти на поле из-за повреждений. Ему не везет, и как с этим бороться - сложный вопрос.

Если «Торино» и «Аталанта» не смогут договориться по Миранчуку, то ему надо будет искать новый клуб», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, Миранчук выступает за туринцев на правах аренды. Футболист принадлежит «Аталанте».

В текущем сезоне он провел 23 матча, в которых забил четыре мяча. После 28 туров «Торино» занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.