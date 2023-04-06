ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Исполнительный комитет CAF поддержал заявку Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года

Марокко заменила в заявке, поданную совместно с Испанией и Португалией, Украину.
06 апреля 2023 21:01
автор: Александр Евграфов

Исполнительный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) поддержал участие Марокко в заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщается на официальном сайте организации.

Решение о поддержке Марокко было принято единогласно.

«Единогласное решение, принятое Исполнительным комитетом CAF означает, что заявка Марокко теперь является заявкой всего африканского континента. Мы сосредоточены на том, чтобы Африка вновь приняла чемпионат мира по футболу, и намерены сотрудничать со всеми футбольными национальными ассоциациями и конфедерациями, чтобы это произошло», - заявил президент CAF Патрис Мотсепе.

Совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года подали Испания, Португалия и Украина, однако позже Украину в силу ее неспособности организовать крупный турнир, заменило Марокко. Наряду с этим, на исполкоме Международной федерации футбола, португальская сторона заявляла о том, что Украина еще может присоединиться к заявке.

источник:
Гуренко уверен, что Алексей Миранчук способен выступать за любой клуб Серии А 
По мнению 50-летнего белоруса, на российского полузащитника есть спрос в Италии.
06.04.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Лидса» Харрисон продлил контракт с клубом до лета 2028 года
Футболист перешел в клуб из «Манчестер Сити».
06.04.2023 21:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо может возглавить «Челси»
Экс-футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо может возглавить «Челси»
В данный момент испанец тренирует леверкузенский «Байер».
06.04.2023 21:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Исполнительный комитет CAF поддержал заявку Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года
Марокко заменила в заявке, поданную совместно с Испанией и Португалией, Украину.
06.04.2023 21:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Смородская посоветовала Миранчуку искать новый клуб
Будущее футболиста должно проясниться по окончании сезона.
06.04.2023 21:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Бавария» и «Барселона» претендуют на защитника «Байера» Джеффри Фримпонга
«Бавария» и «Барселона» претендуют на защитника «Байера» Джеффри Фримпонга
Клубы уже вышли на связь с агентом футболиста.
06.04.2023 20:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Фанатскую трибуну «Ювентуса» закроют на один матчей из-за расистских оскорблений
Туринский клуб отреагировал на инцидент с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку.
06.04.2023 20:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Мне все равно»: Писарский заявил, что ему безразлична критика в свой адрес
Форвард не забил ни одного мяча после зимней паузы.
06.04.2023 20:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Камоцци считает, что «Спартак» незаслуженно проигнорировал день рождения Федуна 
Красно-белые не поздравили своего бывшего президента с 67-летием.
06.04.2023 20:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика