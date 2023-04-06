Исполнительный комитет CAF поддержал заявку Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года

Исполнительный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) поддержал участие Марокко в заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщается на официальном сайте организации.

Решение о поддержке Марокко было принято единогласно.

«Единогласное решение, принятое Исполнительным комитетом CAF означает, что заявка Марокко теперь является заявкой всего африканского континента. Мы сосредоточены на том, чтобы Африка вновь приняла чемпионат мира по футболу, и намерены сотрудничать со всеми футбольными национальными ассоциациями и конфедерациями, чтобы это произошло», - заявил президент CAF Патрис Мотсепе.

Совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года подали Испания, Португалия и Украина, однако позже Украину в силу ее неспособности организовать крупный турнир, заменило Марокко. Наряду с этим, на исполкоме Международной федерации футбола, португальская сторона заявляла о том, что Украина еще может присоединиться к заявке.