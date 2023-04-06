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Экс-футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо может возглавить «Челси»

В данный момент испанец тренирует леверкузенский «Байер».
Экс-футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо может возглавить «Челси»
06 апреля 2023 21:04
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Байер»

«Челси» продолжает работу над приглашением нового главного тренера. Как сообщает The Guardian, лондонцы рассматривают наставника «Байера» Хаби Алонсо.

По данным источника, испанец может возглавить «синих» перед стартом сезона-2023/24. Окончательное решение будет принято позже, однако, в издании отмечают, что Алонсо не числится фаворитом, так как боссы «Челси» считают, что у него мало опыта на высоком уровне. Впрочем, кандидатура молодого специалиста фигурирует в списке англичан.

Напомним, 41-летний Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. В данный момент его команда занимает 7-е место в Бундеслиге, набрав 40 очков. К слову, «фармацевты» идут на победной серии из 4 матчей, в одном из которых они обыграли «Баварию» (2:1).

источник: «Советский спорт»
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