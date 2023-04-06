Экс-футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо может возглавить «Челси»

«Челси» продолжает работу над приглашением нового главного тренера. Как сообщает The Guardian, лондонцы рассматривают наставника «Байера» Хаби Алонсо.

По данным источника, испанец может возглавить «синих» перед стартом сезона-2023/24. Окончательное решение будет принято позже, однако, в издании отмечают, что Алонсо не числится фаворитом, так как боссы «Челси» считают, что у него мало опыта на высоком уровне. Впрочем, кандидатура молодого специалиста фигурирует в списке англичан.

Напомним, 41-летний Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. В данный момент его команда занимает 7-е место в Бундеслиге, набрав 40 очков. К слову, «фармацевты» идут на победной серии из 4 матчей, в одном из которых они обыграли «Баварию» (2:1).