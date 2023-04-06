ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нападающий «Лидса» Харрисон продлил контракт с клубом до лета 2028 года

Футболист перешел в клуб из «Манчестер Сити».
06 апреля 2023 21:26
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Лидса» Джек Харрисон продлил контракт с клубом до лета 2028 года, сообщается на официальном сайте команды.

Харрисон перешел в «Лидс» перед началом сезона-2018/19, а затем дважды продлевал арендное соглашение. В 2021 году игрок заключил постоянный контракт.

В нынешнем сезоне Харрисон сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

После 29 туров «Лидс» набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, находясь всего в двух очках от зоны вылета из АПЛ.

источник: ФК «Лидс Юнайтед»
Масалитин считает, что матчи с ЦСКА в Кубке России станут для Гончаренко сверхпринципиальными
Нынешняя команда белорусского наставника сыграет с бывшей.
06.04.2023 21:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
В Нидерландах изменили правила после разбитой зажигалкой головы футболиста
В Нидерландах изменили правила после разбитой зажигалкой головы футболиста
Теперь арбитрам предписывается в случае инцидента немедленно прекратить игру.
06.04.2023 21:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший игрок «Ливерпуля» Бишчан стал главным тренером загребского «Динамо»
Хорват покинул должность наставника молодежной сборной страны ради работы на клубном уровне. 
06.04.2023 21:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гуренко уверен, что Алексей Миранчук способен выступать за любой клуб Серии А 
По мнению 50-летнего белоруса, на российского полузащитника есть спрос в Италии.
06.04.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Лидса» Харрисон продлил контракт с клубом до лета 2028 года
Футболист перешел в клуб из «Манчестер Сити».
06.04.2023 21:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо может возглавить «Челси»
Экс-футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо может возглавить «Челси»
В данный момент испанец тренирует леверкузенский «Байер».
06.04.2023 21:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Исполнительный комитет CAF поддержал заявку Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года
Марокко заменила в заявке, поданную совместно с Испанией и Португалией, Украину.
06.04.2023 21:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Смородская посоветовала Миранчуку искать новый клуб
Будущее футболиста должно проясниться по окончании сезона.
06.04.2023 21:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Бавария» и «Барселона» претендуют на защитника «Байера» Джеффри Фримпонга
«Бавария» и «Барселона» претендуют на защитника «Байера» Джеффри Фримпонга
Клубы уже вышли на связь с агентом футболиста.
06.04.2023 20:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика