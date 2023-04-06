Нападающий «Лидса» Харрисон продлил контракт с клубом до лета 2028 года

Нападающий «Лидса» Джек Харрисон продлил контракт с клубом до лета 2028 года, сообщается на официальном сайте команды.

Харрисон перешел в «Лидс» перед началом сезона-2018/19, а затем дважды продлевал арендное соглашение. В 2021 году игрок заключил постоянный контракт.

В нынешнем сезоне Харрисон сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

После 29 туров «Лидс» набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, находясь всего в двух очках от зоны вылета из АПЛ.