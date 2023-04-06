Гуренко уверен, что Алексей Миранчук способен выступать за любой клуб Серии А 

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался насчет того, в какой команде может продолжить карьеру полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.

«Грустно, что «Торино» не хочет платить за такого классного игрока. Но я не думаю, что это проблема для Леши. Он будет востребован в Европе, потому что сейчас на него высокий спрос. Его адаптация в Италии прошла успешно, в этом чемпионате он может играть за любой клуб. Найдутся варианты и в Португалии, и в Испании. В данный момент ему не стоит возвращаться в Россию, он еще не реализовал свой потенциал до конца», – приводит слова Гуренко Legalbet.

Ранее сообщалось, что туринцы не планируют выкупать 27-летнего россиянина у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне в составе «Торино» Миранчук принял участие в 23 матчах, отличился четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами.