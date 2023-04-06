В Нидерландах изменили правила после разбитой зажигалкой головы футболиста

Правила досрочного прекращения футбольного матча ужесточены в Нидерландах после инцидента с полузащитником «Аякса» Дэви Классеном, сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза (KNVB).

Согласно новым правилам, футбольный матч должен быть остановлен, а игроки уведены в раздевалки в случае, если болельщики начали бросать предметы на поле. Если после возобновления игры ситуация повторилась, то арбитр обязан досрочно завершить матч.

Решение о досрочном завершении матча принимается сразу, если какой-либо предмет попал в игрока или судью.

В минувшую среду в полуфинальном матче Кубка Нидерландов между «Фейенордом» и «Аяксом» (1:2), Классену в голову попала зажигалка, брошенная с трибуны. Игрок получил рассечение и был заменен.