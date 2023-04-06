Масалитин считает, что матчи с ЦСКА в Кубке России станут для Гончаренко сверхпринципиальными

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего финала пути РПЛ Кубка России, в котором армейцы сыграют с екатеринбургским «Уралом».

– «Урал» преобразился, ЦСКА будет тяжело в следующем раунде. Гончаренко постарается выбить армейцев из Кубка и взять у москвичей некий реванш за свой уход из ЦСКА», – приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, в полуфинале ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» (2:2, 1:0), а «Урал» нанес поражение московскому «Спартаку», отправив красно-белых в Путь регионов (1:1, 2:1).