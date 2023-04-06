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Масалитин считает, что матчи с ЦСКА в Кубке России станут для Гончаренко сверхпринципиальными

Нынешняя команда белорусского наставника сыграет с бывшей.
06 апреля 2023 21:57
автор: Александр Шульгин

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего финала пути РПЛ Кубка России, в котором армейцы сыграют с екатеринбургским «Уралом».

– «Урал» преобразился, ЦСКА будет тяжело в следующем раунде. Гончаренко постарается выбить армейцев из Кубка и взять у москвичей некий реванш за свой уход из ЦСКА», – приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, в полуфинале ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» (2:2, 1:0), а «Урал» нанес поражение московскому «Спартаку», отправив красно-белых в Путь регионов (1:1, 2:1).

источник: «РБ-Спорт»
Масалитин считает, что матчи с ЦСКА в Кубке России станут для Гончаренко сверхпринципиальными
Нынешняя команда белорусского наставника сыграет с бывшей.
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