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«Краснодар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России

Матч 1/2 финала турнира прошел на стадионе в Краснодаре. 
«Краснодар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России
06 апреля 2023 22:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Краснодар»

Полуфинальный матч Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом» завершился победой «быков».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

В составе домашней команды голом отличился полузащитник Эдуард Сперцян на 23-й минуте. Во втором тайме, на 54-й минуте форвард ростовчан Роман Тугарев сравнял счет на табло. В серии пенальти сильнее оказались хозяева поля – 5:3.

Таким образом, «Краснодар» вышел во второй полуфинальный этап Пути регионов. Жеребьевка следующих этапов турнира состоится 6 апреля.

Кубок России

Путь регионов

1/2 финала

«Краснодар» – «Ростов» – 1:1 (1:0) Серия пенальти: 5:3

Голы: Сперцян, 23 – Тугарев, 54.

источник: «Советский спорт»
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