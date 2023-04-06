«Краснодар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России

Полуфинальный матч Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом» завершился победой «быков».
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.
В составе домашней команды голом отличился полузащитник Эдуард Сперцян на 23-й минуте. Во втором тайме, на 54-й минуте форвард ростовчан Роман Тугарев сравнял счет на табло. В серии пенальти сильнее оказались хозяева поля – 5:3.
Таким образом, «Краснодар» вышел во второй полуфинальный этап Пути регионов. Жеребьевка следующих этапов турнира состоится 6 апреля.
Кубок России
Путь регионов
1/2 финала
«Краснодар» – «Ростов» – 1:1 (1:0) Серия пенальти: 5:3
Голы: Сперцян, 23 – Тугарев, 54.
источник: «Советский спорт»