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Широков оценил возможных будущих соперников сборной России 

Подопечные Валерия Карпина могут провести товарищеские игры с национальными командами Китая и Ирака. 
Широков оценил возможных будущих соперников сборной России 
06 апреля 2023 22:34
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РФС

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился мнением о потенциальных контрольных матчах сборной России.

«Китая является очень способной сильной командой. Выездная игра с Ираком также может быть очень полезна», – приводит слова Широкова «Матч ТВ».

По мнению 41-летнего россиянина, национальной команде стоит играть матчи с зарубежными национальными командами, а не искать соперников внутри страны.

Напомним, что в марте текущего года сборная России провели два товарищеских матча с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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