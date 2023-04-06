Широков оценил возможных будущих соперников сборной России 

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился мнением о потенциальных контрольных матчах сборной России.

«Китая является очень способной сильной командой. Выездная игра с Ираком также может быть очень полезна», – приводит слова Широкова «Матч ТВ».

По мнению 41-летнего россиянина, национальной команде стоит играть матчи с зарубежными национальными командами, а не искать соперников внутри страны.

Напомним, что в марте текущего года сборная России провели два товарищеских матча с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).