Стали известны все участники второго этапа полуфиналов Пути регионов Кубка России

Определились все четыре команды, пробившиеся во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Последним участником стал «Краснодар», который одержал победу в серии пенальти над «Ростовом» (1:1, по пенальти 5:3).

Ранее во второй этап турнира путевки заработали «Акрон», победив в серии 11-метровых ударов московское «Динамо», «Спартак», опустившийся в нижнюю сетку после поражения от «Урала», и «Крылья Советов», проигравшие ЦСКА.

Напомним, что жеребьевка второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоится сегодня, 6 апреля.