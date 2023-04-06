Компани надеется, что Лэмпард останется работать в «Челси» надолго 

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани поделился мнением о коллеге Фрэнке Лэмпарде, который занял должность временного главного тренера «Челси».

«Я не слишком близко общался с Френком последнее время, однако я знаю мнение многих, которые отзываются о нем, как о специалисте, знающим свою работу. Он имеет репутацию добродушного человека с отличным характером. Счастлив за его назначение и рассчитываю, что его работа в «Челси» продлится долго», приводит слова Компани Sky Sports.

Напомним, что Лэмпард находился без работы с января 2023 года после своей отставки из «Эвертона». Ранее он уже возглавлял «пенсионеров» с 2019 по 2021 годы.