Кассано – о Моуринью: Не понимаю, как он добивается результатов с нулевой игрой 

Бывший форвард сборной Италии Антони Кассано негативно отозвался о работе главного тренера Ромы Жозе Моуринью.

«У «Лацио» с Сарри поставлена красивая игра, потому что тренер подходит к своей работе с любовью. В то время как Моуринью наплевал на футбол, он дает результат, но на выступление его команд невозможно смотреть, под его руководством игра просто нулевая. До сих пор не понимаю, как он добивается результатов. Его место в «Санмартинезе», – приводит слова Кассано Calcio Mercato.

Добавим, что Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. В настоящий момент римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 50 очков после 28 матчей.