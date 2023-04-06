Глебов – Сафонову: Отскочили вы сегодня, конечно, прилично 

Хавбек «Ростова» Данил Глебов подвел итоги полуфинального матча первого этапа Пути регионов Кубка России с «Краснодаром».

Отметим, что очная встреча завершилась победой «быков». Черно-зеленые оказались сильнее своего соперника в серии послематчевых пенальти (1:1, пенальти 5:3).

«Мне показалось, что «Краснодар» имел всего один момент, в концовке матча, после 85-й минуты. Гол мы сами привезли. На поле сегодня была лишь одна команда. Нам просто не хватило реализации. Сафонов сегодня отыграл на уровне. Я после матча к нему подошел, сказал: «Моть, отскочили вы сегодня, конечно, прилично. Тебе надо посетить церковь, свечку поставить», – приводит слова Глебова Sport24.

Добавим, что в результате жеребьевки на втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России «Краснодар» сыграет дома с «Крыльями Советов».