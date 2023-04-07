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Определен город и стадион, на котором пройдет матч «Акрон» - «Спартак»

Команды сыграют друг с другом в Кубке России.
Определен город и стадион, на котором пройдет матч «Акрон» - «Спартак»
07 апреля 2023 09:13
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Акрон"

«Акрон», как принимающая сторона матча второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России, принял решение, что сыграет со «Спартаком» на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, сообщает «Метарейтинг».

Напомним, что во втором полуфинале сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов».

Противостояния Пути регионов состоят из одного матча. Победители полуфиналов этой сетки сыграют между собой в первом раунде финала.

Добавим, что полуфинальные матчи Пути регионов запланированы на период с 18 по 20 апреля.

Напомним, что в финальном матче высшей сетки турнира (Путь РПЛ) ЦСКА встретится с «Уралом».

источник: «Метарейтинг»
Определен город и стадион, на котором пройдет матч «Акрон» - «Спартак»
Определен город и стадион, на котором пройдет матч «Акрон» - «Спартак»
Команды сыграют друг с другом в Кубке России.
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