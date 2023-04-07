«Мое время пришло»: Бальде объяснил жест «часы» после гола в ворота «Урала»

Форвард московского «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал празднование своего первого забитого мяча в составе команды, во время которого он жестом показывал часы на руке.

«Почему отпраздновал гол жестом «часы»? Я хотел сказать, что мое время пришло. Много работал, чтобы помогать команде, - я хочу забивать. Мой час пришел», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, Бальде отличился в ответном полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России против «Урала». Несмотря на его гол, красно-белые проиграли со счетом 1:2 и продолжат борьбу за трофей через путь регионов, где сыграют с тольяттинским «Акроном».

В финале пути РПЛ екатеринбуржцы встретятся с ЦСКА.